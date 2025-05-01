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1 May 2025 12:23

Zarif: Müzakere tehdit sayılırsa, ondan uzak dururuz

Zarif: Müzakere tehdit sayılırsa, ondan uzak dururuz

İran’ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptığı açıklamada İran’ın savunma gücüne ve bölgesel caydırıcılığına vurgu yaptı.

İran’ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yaptığı açıklamada İran’ın savunma gücüne ve bölgesel caydırıcılığına vurgu yaptı.

Zarif, “Biz ABD’nin bir askeri üssünü füzeyle vuran tek ülkeyiz. İsrail bize saldırdı, biz de İsrail’i vurduk” dedi.

İran’ın artık ulusal güvenliğini kendi iç gücüyle koruyabildiğini belirten Zarif, “Vur-kaç dönemi sona erdi. Eğer füzelerimiz sivil yerleşimlere yönelseydi, İran’ın gerçek gücü daha net ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

İran-ABD dolaylı müzakereleri hakkında Zarif "Müzakere bir tehdit değildir. Müzakere tehdit olarak görüldüğünde, ondan uzak durmaya çalışırız." şeklinde konuştu

News ID 1926548

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