İran Hükümet Sözcüsü'nden 'müzakere' açıklaması

İran Hükümeti Sözcüsü Fatma Muhacirani, Umman’da yapılacak olan İran-ABD dolaylı müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Müzakereye inanıyoruz, saygı diliyle konuşulursa görüşmeye hazırız” diyen Muhacirani, görüşmelerin henüz başlamadığını ve detayların ilerleyen süreçte netleşeceğini vurguladı.

Yaklaşan müzakerelerde İran’ın ulusal çıkarları ve halkın yararının esas alınacağını ifade eden Muhacirani “Akılcı ve dengeli bir müzakere süreci hedefliyoruz.”ifadesini kullandı.

Sözcü Muhacirani ayrıca “Müzakere sürecinin başlaması gerekiyor ki rotası belli olsun. Şu anda müzakereleri dolaylı şekilde sürdürüyoruz. Dışişleri Bakanı Erakçi bu süreci yürütüyor ve takip ediyor. Biz meşru haklarımızı savunuyoruz ve ulusal çıkarlara bağlıyız.” diye kaydetti.

ABD ile mektup alışverişinden sonra müzakere biçimi hakkında bir görüşme olup olmadığı sorusuna Muhacirani “Hayır” yanıtını verdi.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Muhacirani “Nükleer çalışmalarımız tarım, tıp ve diğer alanlarda gelişmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı.