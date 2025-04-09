İranlı siyasetçi: Trump'ın vaatlerine güven olmaz

İran İslami Mütelife Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hamid Rıza Terakki, Umman'da Cumartesi günü gerçekleşecek olan İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler hakkında Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İran halkına yönelik adaletsiz yaptırımların başlıca sorumlusu olan ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini kasıtlı olarak barışçıl olmayan şekilde gösteren ABD ile dolaylı müzakereler, mevcut koşullarda ve İran'ın müzakere yöntemini kabul etmesiyle birlikte, ülkemizin nükleer teknolojileri etrafındaki iç ve dış psikolojik baskının hafifletilmesinde etkili bir rol oynayabilir."

Terakki, "Amerikalıların vaatlerine fazla güvenemeyiz, özellikle Trump'ın sözlerine bel bağlayamayız" diyerek şöyle devam etti:

"Ancak müzakere sürecinin kendisi, İran halkının bu tür meseleleri çözmek için her zaman kendi dini değerleri çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu gösteren bir delildir. Eğer bugüne kadar ABD ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldıysa, bu, ABD rejiminin sözünü tutmaması ve müzakere ilkelerine uymamasından kaynaklanmaktadır. Hükümet, yaptırımların kaldırılması ve nükleer konu başta olmak üzere sorunları çözmek için elinden geleni yapıyor. Bu müzakereler, halkın ABD'nin gerçek doğasını daha iyi anlaması ve düşmanlıklarını daha net görmesi için bir fırsat olacaktır."

Terakki şunları vurguladı:

"Bizim sistemimizin gelişimi, ilerlemesi ve yükselişi, kendi kapasitemize ve iç imkanlarımıza dayanmaktadır. Başkalarına güvenmemeli ya da kaderimizi dünyadaki egemen güçlerin istekleriyle birleştirmemeliyiz."

İran-ABD müzakerelerinin bölgesel meseleler, özellikle de Siyonist rejim üzerindeki etkisine değinen Terakki, şunları söyledi:

"Doğal olarak Siyonist rejim, İran ve ABD arasındaki sorunların çözülmesine karşı çıkacak ve düşmanlıkları körüklemeye çalışacaktır. Eğer Amerikalılar, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğuna ve nükleer bomba üretimine yönelik olmadığına ikna olurlarsa, bu durum İsrail'in konumuna büyük darbe vuracaktır."