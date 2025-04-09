Müzakerelerde tek gündem nükleer konu ve yaptırımların kaldırılması olacak

Cezayir'de üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak üzere bu ülkeye giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Salı akşamı bir grup entelektüel, kültürel ve medya aktivistinin katıldığı bir toplantıya iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu toplantıda, İran'ın dış politika konularındaki temel tutumlarını, özellikle direnişi destekleme ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ile İran'ın nükleer programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Filistin topraklarının 80 yıllık işgali ve Filistin halkının yok edilmesini hedefleyen sömürgeci planlara değinen Bakan Erakçi, son 17 ayda Gazze ve Batı Şeria’da benzeri görülmemiş bir katliam ve soykırımın yaşandığını, İsrail rejiminin Lübnan ve Suriye ve Yemen’e yönelik saldırılarda ABD ile ortaklığını hatırlatarak, Filistin ve Lübnan halkının meşru direnişine destek vermenin tüm devletlerin hukuki ve ahlaki görevi olduğunu vurguladı.

Erakçi ayrıca, son 80 yıllık tecrübenin, Siyonist rejimin yayılmacılığı ve savaş kışkırtıcılığına karşı koymanın tek yolunun direniş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gazze halkına yönelik soykırıma ABD ve bazı Batılı ülkelerin silah, mali ve siyasi destek yoluyla ortaklık yapmalarını sert şekilde eleştiren Dışişleri Bakanı Erakçi, İslam ümmetinin Filistin ve diğer Müslüman ülkelere yönelik İsrail saldırılarına karşı dayanışma ve birlik içinde olması gerektiğini dile getirdi.

Nükleer konuyla ilgili olarak ise Erakçi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl doğasına dair her türlü şüpheyi gidermek için sorumlu bir yaklaşım sergilediğini ve bu çabanın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) imzalanmasıyla sonuçlandığını; ancak ardından ABD’nin bu anlaşmadan yasa dışı şekilde çekildiğini hatırlattı.

Son gelişmelere ve İran’ın ABD ile dolaylı müzakerelere hazır olduğuna da değinen Erakçi, Maskat’ta yapılacak müzakerelerin diplomasinin önüne yeni bir fırsat koyduğunu ve ABD’nin uzun süredir devam eden taahhütsüzlük ve tek taraflılık geçmişi göz önünde bulundurularak, bu görüşmelerin onların ciddiyetini sınayacağını ifade etti.

Erakçi, yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer programının barışçıl doğası hakkında şeffaflık sağlama anlamına gelen nükleer konunun, müzakerelerin gündeminde yer alacağını belirtti.