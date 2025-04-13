İran, Sistan-Belucistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Sistan-Belucistan eyaletinin Mehristan kentinde gerçekleştirilen ve 8 Pakistan vatandaşının hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bekayi, terör eylemini ve masum insanların katledilmesini, İslam'ın ilkelerine ve hukuki ile insani normlara aykırı bir suç olarak nitelendirdi.

Terör kurbanlarının ailelerine, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı dilediğinde bulunan Bekayi, ''İranlı güvenlik ve yargı yetkilileri bu suçun faillerini yakalamak ve onları adalete teslim etmek için elinden geleni yapacaktır.'' dedi.

Terörün her türlüsünü kınayan Bekayi, bu uğursuz olguya karşı ulusal ve bölgesel düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İran'ın bu alanda işbirliğine hazır olduğunu söyledi.