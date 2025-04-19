Sözcü Bekayi’den İran-ABD dolayılı müzakereleriyle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yapılan müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, “Bu müzakereler yaklaşık bir saat önce başladı ve dolaylı olarak yürütülüyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakerelerle ilgili yayımlanan bazı yanlış haberler ve bazı medya kuruluşları tarafından oluşturulan atmosfer hakkında şunları söyledi: Bu tür atmosfer oluşturma çabaları şaşırtıcı değil. Daha önce de bu tür yanlış anlatımlar ve manipülasyonlarla karşılaştık. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak doğru bilgilendirme yapmayı görev biliyoruz.

Sözcü Bekayi, "Biz, bu tür saptırma çabalarına aldırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz ve İran halkının ulusal çıkarlarını gözeterek hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.

Bekayi, müzakerelerin bu turunun da, Maskat'ta geçtiğimiz hafta yapılan ilk tur müzakereler gibi, iki heyetin ayrı odalarda bulunmasıyla gerçekleştiğini vurguladı.