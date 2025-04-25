İran'dan Hollanda'ya sert tepki

İran’ın Hollanda Büyükelçiliği yayınladığı yazılı bir açıklamada, Hollanda’nın istihbarat teşkilatının yıllık raporunda yer alan iddiaları şiddetle reddetti ve İran'ın Avrupa'da suikast girişimlerine karıştığına dair tüm suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Büyükelçilik tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, terörizmin en büyük kurbanıdır ve her türlü terörizmle mücadelede diğer ülkelerden daha güçlü bir iradeye sahiptir.

Ortaya atılan asılsız iddialar, bazı şahısların mağdur rolü oynayarak ev sahibi hükümetten siyasi kazanç veya ayrıcalık elde etme çabasından başka bir şey değildir.

Ne yazık ki İran’da terör eylemleri gerçekleştirmiş, hatta bu eylemleri itiraf etmiş ya da bunlarla övünen birçok kişi ve örgüt Batı ülkeleri tarafından korunmakta ve bu tür iddiaların kaynağını oluşturmaktadır"

Hollanda istihbarat teşkilatı, yayınladığı yıllık raporunda, Haziran 2024'te Hollanda'nın Haarlem kasabasında ikamet eden bir İranlıya yönelik suikast girişiminin ardından iki kişinin tutuklandığını iddia etti. Bu iddiaların ardından İran'ın Hollanda Büyükelçisi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

