İran, Hollanda’nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Hollanda istihbarat teşkilatının İran’a yönelik ileri sürdüğü temelsiz iddiaların ardından, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Emiel Frederik de Bont, İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Ali Rıza Yusefi tarafından Bakanlığa çağırılarak, İran’ın protestosu kendisine iletildi.

Bu görüşmede, Yusefi, Hollanda istihbarat teşkilatının yıllık raporunda İran’a yönelik iddiaları reddederek, İran’ın bu ülkede herhangi bir suikast girişimine karıştığı yönündeki suçlamaları temelsiz olarak nitelendirdi.

Yusefi, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na, İran ile ikili ilişkilerde profesyonel ve saygılı bir yaklaşım benimseme, asılsız suçlamaları tekrarlamaktan kaçınma ve soykırımcı İsrail rejimine verilen her türlü desteği sonlandırarak Batı Asya bölgesindeki gelişmelere yapıcı bir katkı sağlama çağrısında bulundu.

Hollanda Büyükelçisi ise İran’ın mesajı kendi hükümetine ileteceğini ifade etti.