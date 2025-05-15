Kürt siyasetçiden PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin değerlendirme

Kürt siyasetçi ve yazar Muhammed Zengene, PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının uygulanmasının kolay olmayacağını belirtti. Sputnik’e konuşan Zengene, bölgedeki pek çok tarafın hala Kürtler ve Türkiye arasındaki çatışmanın devamı üzerine plan yaptığını söyledi.

Zengene ayrıca bazı silah tüccarları ve dış aktörlerin, bazı PKK liderlerinin kabul edilmemesini gerekçe göstererek yeni silahlı yapılar oluşturabileceğini, bunun da hem savaş ortamını sürdürüp hem de silah ve uyuşturucu kaçakçılığını yeniden canlandırabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin Kuzey Irak’taki askeri varlığına da değinen Zengene, Ankara’nın bu üslerden kolayca vazgeçmeyeceğini belirterek, “Bu durum Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki anlaşmalarla ilgilidir. Irak’ın da bu konuda yeterli gücü yok,” dedi.

Zengene’ye göre Türk askerinin bölgedeki görevi gelecekte savaş misyonundan, uluslararası koalisyon kapsamında sınırlı bir askeri varlığa dönüşebilir.

Son olarak PKK’nın bazı kollarının, Abdullah Öcalan’ın çağrısını yerine getirmeyeceğinden şüphe ettiğini belirten Zengene, bu mektubun baskı altında yazıldığı, Öcalan’ın yaşlılığı nedeniyle karar yetisini kaybettiği ya da bazı dış müdahalelerin olduğu gibi gerekçelerle kararın uygulanmayabileceğini vurguladı.

PKK geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Şubat ayında Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma çağrısına yanıt olarak kendini feshedeceğini ve 40 yıllık silahlı çatışmalara son vereceğini duyurmuştu. Açıklamada, Kürt siyasi partilere, demokratik Kürt toplumunun inşası için sorumluluk alma çağrısı da yer aldı.