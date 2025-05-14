İran-Malezya mahkum transferine ilişkin anlaşma onaylandı

İran ile Malezya arasında uluslararası mahkum transferine ilişkin anlaşma tasarısı, İran Meclisi’nin Çarşamba günü yapılan oturumunda milletvekillerinin oyuyla onaylandı.

İran Yargı ve Hukuk Komisyonu’nun sunduğu rapor doğrultusunda, tasarının genel ilkeleri ve detayları Meclis tarafından kabul edildi.

Anlaşma, iki ülke arasında cezaevinde bulunan hükümlülerin cezalarının geri kalan kısmını kendi ülkelerinde çekebilmelerini mümkün kılacak. Bu adım, mahkumların insani koşullar altında ailelerine daha yakın yerlerde cezalarını tamamlamalarını amaçlıyor.