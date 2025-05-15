Ensarullah: Tel Aviv'in suçları Amerika'nın tam desteğiyle işleniyor

El-Mesîre'nin haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik El-Husi, bugün yaptığı konuşmada, "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi ve suç teşkil eden saldırıları, Amerika ve Batılı ülkelerin tam desteğiyle gerçekleştiriliyor. Gazze Şeridi'nde bu hafta çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere bin 200'den fazla kişi öldürüldü veya yaralandı. Siyonistler, güvenli olduğunu iddia ettikleri merkezleri ve bölgeleri bombalıyorlar. Şimdiye kadar bin 250 Filistinli mülteci yerleşim merkezi hedef alındı." dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki insani durum son derece feci bir hal aldı ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren kuruluşlarda yiyecek kalmadı. Bu durum, Amerikan destekli Siyonist rejimin vahşetinin boyutunu göstermektedir." diyen El Husi, "Rejimin Batı Şeria'daki suçları devam ediyor ve Tel Aviv'in bu bölgeyi tamamen kontrol altına alma çabalarına tanıklık etmekteyiz. Nekbe Günü'nün yıldönümü, Siyonist rejimin yöntem ve davranışlarının 77 yıldır değişmediğini bir kez daha hatırlatıyor. ABD ve Batılı ülkelerin bu rejimi destekleme politikaları son 77 yıldır değişmedi" ifadesini kullandı.

İsrail ile ilişkileri normalleşme çabasına da değinen Ansarullah Lideri, "İlişkileri normalleştirmek, millete büyük bir ihanettir ve Filistin'in meşru davasından yüz çevirmektir. Filistin'e destek vermeyen rejimlerin ve milletlerin hiçbir mazereti yoktur." şeklinde konuştu.

Yemenli yetkili sözlerinin devamında "Siyonist rejime karşı çıkan herkesin İran'a bedava hizmet verdiği, bu konunun onlarla hiçbir alakası olmadığı imajını yaratmaya yalışıyorlar. Bu Siyonist rejim ve ABD tarafından destekleen bir plandır . İran'ın Filistin davasına yaklaşımı onurlu bir İslami yaklaşım ve savaşçılara destektir; İran'ın yaklaşımı bütün İslam sistemlerinin uyması gereken bir yaklaşımdır".açıklamasını yaptı.