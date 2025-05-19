Dünyanın dört bir yanında Gazze için protestolar

Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması ve bölgede yaşanan insani felaketin derinleşmesiyle birlikte, dünyanın birçok şehrinde Filistin halkına destek amacıyla geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

El Cezire’ye göre, Fas’ın Kazablanka kentinde binlerce kişi İsrail’in Gazze’de uyguladığı aç bırakma politikasına karşı yürüyüş yaptı.

Göstericiler, Arap ve İslam ülkelerinin sessizliğini ve yetersiz yardımını da sert bir şekilde eleştirdi.

ABD’nin başkenti Washington’da da protestocular Beyaz Saray yakınlarında toplanarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasını kınadı. Göstericiler, Filistin’e özgürlük çağrısı yaparak uluslararası toplumu ateşkes için İsrail’e baskı uygulamaya çağırdı.

İsveç’in Malmö, İtalya’nın Lodi ve Hollanda’nın Lahey ile Amsterdam kentlerinde de benzer şekilde binlerce kişi sokaklara çıkarak Filistin halkına destek verdi ve İsrail’in saldırılarını protesto etti.