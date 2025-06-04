Ayetullah Hamanei, konuşmasının başında Rahmetli İmam Humeyni’ye Allah'tan rahmet diledi.

Yarın Arefe Günü olduğunu anlatan Ayetullah Hamanei, ''Gençlere Arefe Günü’nde dua etmelerini, dilekleri ile hedeflerini Yüce Allah ile paylaşmalarını ve Allah'tan yardım istemelerini tavsiye ediyorum.'' dedi.

Ayetullah Hamanei, İslam Devirmi'nin etkileri hakkında şunları kaydetti:

''Allah’a hamdolsun ki, gittikçe güçlenen siyasi sistemimiz büyük bir devrimin sonucudur. Lideri, dünyada varlığının vefatından otuz yıl sonra bile hâlâ hissedilebildiği büyük bir insandır. İslam Devrimi'nin etkisi halen sürüyor. ABD’nin dünyadaki gücünü giderek kaybetmesi onun varlığından etkilenir ve Siyonizme olan nefret ise devriminden etkilenir.

Bugün Batı dünyasında Batı değerlerine karşı bir nefret hareketi görülüyor; İmam Humeyni böyle bir devrim yarattı. İslam Devrimi, Batı dünyasını şaşırttı. Güç ve mali kaynakları olmayan bir İslam aliminin tüm milleti sahaya getireceğini Batılılar bile hayal etmemişti.''

Ulusal bağımsızlığın önemini anlatan Ayetullah Hamanei, ‘’Ulusal bağımsızlık bağlantı eksikliği anlamına gelmez, İran halkı ve ülkenin kendi ayakları üzerinde durması anlamına gelir. Ulusal bağımsızlık, ülkenin ABD gibi devletlerin yeşil veya kırmızı ışığını beklememesi anlamına gelir; Ulusal bağımsızlığın temel konularından biri 'biz başarabiliriz' ilkesidir.'' ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, ABD'nin İran'ın nükleer programı tutumuna tepki göstererek, ABD'nin planının "biz başarabiliriz" ilkesine yüzde 100 karşı olduğunu vurguladı.

İslam Devrimi Lideri, ulusal bağımsızlığın bir diğer ilkesinin ülkenin savunma gücünün artırılması olduğunu söyledi.

Nükleer endüstrinin sadece enerji için olmadığını kaydeden Ayetullah Hamanei, nükleer endüstrinin bir ana endüstri olduğunu, çok sayıda bilimsel alanın bu endüstriye bağlı olduğunu ifade etti.

Uranyum zenginleştirme konunda ABD'nin güvenilir olmadığını belirten Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

''Daha önce bunu denedik. Amerika, İran'ın nükleer teknolojiye sahip olmasını istemiyor. ABD'nin istediği tek şey İran’ın onlara bağımlı olması. Onların saçmalıklarına cevabımız nettir: Bu konuda hiçbir halt yapamazlar. Neden karışıyorsunuz? İran'ın uryanyum zenginleştirmesi olsun veya olmasın, sizi bağlamaz.''

İslam Devrimi Lideri, ABD ile İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde kurduğu sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde yaşanan sivil katliamlara tepki göstererek, ''ABD bu suça ortaktır ve bölgeden kovulmalı.’’ dedi.

İslam ülkelerine seslenen Ayetullah Hamanei, ''Bugün İslam ülkelerinin Filistin meselesinde yapacak çok işi var, bugün hoşgörü ve sessiz kalma zamanı değil.

İslam dünyası arasında herhangi bir hükümetin Siyonist rejimi desteklemesi, alnında ebedi bir utanç lekesi olarak kalacaktır.

İslam ülkeleri, Siyonist rejime güvenmenin hiçbir hükümet için güvenlik yaratmayacağını bilmelidir.’’ diye konuştu.