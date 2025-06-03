Erakçi, Şehit Nasrullah'ın mezarı başında (+video)

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın şehit lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın mezarına çelenk bıraktı.

Burada açıklamada bulunan Erakçi, "Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti direnişin gücünü artıracaktır," dedi.

Şehit Nasrullah’ı Arap dünyasının kahramanı olarak nitelendiren Erakçi, ''Şehit Nasrullah, işgale karşı mücadelenin ve İslam dünyasının bir kahramanıydı. Tüm hayatını Siyonist rejime karşı savaşarak geçirdi ve Lübnan halkına büyük zaferler kazandırdı. Şehit Nasrullah Lübnan topraklarını ve Güney Lübnan'ı işgalcilerden temizledi ve Kudüs yolu için değerli hayatını feda etti.'' ifadesini kullandı.

Erakçi, "Direniş yaşıyor, çünkü Şehit Nasrullah ve diğer şehitler yaşıyor.'' açıklamasını yaptı.

Bakan Erakçi, "İslam Devrimi'nin büyük lideri İmam Humeyni (r.a), bize kanın kılıçtan üstün olduğunu öğretti ve nihai zaferin Lübnan halkının ve direnişin olacağından eminim. Siyonist İsrail’in yenilgisi kaçınılmazdır; Şehit Nasrullah'ın akıtılan kanı direnişin nihai zaferini garantilemiştir. Allah'ın izniyle, Lübnan halkı ile direnişinin Siyonist işgalcilere karşı nihai zaferine tanık olacağız." diye konuştu.