İran'da "10 Km’lik Gadir Kutlamaları" etkinliği yapılacak

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Gadir-i Hum Etkinlikleri Koordinatörü Sasan Zare, düzenlediği basın toplantısında, 14 Haziran tarihinde Tahran'da ve ülkenin 500’ü aşkın kentinde 10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları' adı altında özel bir etkinlik yapılacağını söyledi.

Zare, başkent Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar 10 Km’lik bir alanı kapsayan etkinlikte yaklaşık 100 bin kişinin insanlara hizmet sunacağını belirtti.

Bu yılki Gadir-i Hum kutlamalarının uluslararası düzeyde de düzenleneceğini belirten Zare, “Şimdiye kadar 20'den fazla ülke, Kilometrelerce süren Gadir-i Hum kutlamasını yapacaklarını duyurdu. Medya kuruluşları da şüphesiz bu uluslararası katılımın görüntülerini yansıtacaktır” dedi.

Zare, bu yılki etkinliğe 2 bin 400 ikram çadırının kurulmasının planlandığını ifade etti.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.