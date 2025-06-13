Katar, İran halkının yanındayız

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Siyonist rejimin İran’a karşı saldırılarını şiddetle kınayan Katalı Bakan, bir grup üst düzey askeri komutan, nükleer bilim insanları ve üniversite profesörün şehadeti için İran’a taziyelerini ileterek, “Bu zor koşulda İran halkının yanındayız” dedi.

Siyonist rejimin saldırılarılarla İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Katar Dışişleri Bakanı, bunun uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın büyük bir ihlali olduğunu, İsrail’in tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını söyledi.

Erakçi ise, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırganlığını kınayan Katar'a gösterdiği tutumdan dolayı teşekkür etti.

Bakan Erakçi, "Bu saldırı, İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlaldir ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın büyük bir ihlalidir. İran silahlı kuvvetleri, meşru müdafaa hakkı temelinde bu Siyonist saldırganlığa kararlı bir yanıt verecektir." dedi.