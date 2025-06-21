İsrail, İran'la yaşanan savaşın ardından eşi benzeri görülmemiş bir mali krizin eşiğinde

Al Jazeera'ya göre uzman analizleri, İsrail ekonomisinin İran ile savaşın yüksek maliyetleri, büyüyen bütçe açığı ve ekonomik faaliyetlerdeki düşüş nedeniyle kırılgan bir durumda olduğunu ve savaş devam ederse benzeri görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. ️

Mevcut bilgilere göre, sadece İran ile doğrudan çatışmanın ilk iki gününde rejimin ekonomisine yaklaşık 5,5 milyar şekel (1,45 milyar dolara eşdeğer) yüklendi.

Savaş devam ederse, iki aydan kısa bir sürede ortaya çıkacak maliyetler, rejimin Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık iki yıllık savaş sırasındaki toplam savaş maliyetini, yani 250 milyar şekeli (67 milyar doları) aşabilir.