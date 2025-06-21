  1. Ekonomi
21 Haz 2025 12:04

İsrail, İran'la yaşanan savaşın ardından eşi benzeri görülmemiş bir mali krizin eşiğinde

İsrail, İran'la yaşanan savaşın ardından eşi benzeri görülmemiş bir mali krizin eşiğinde

Uzmanlara göre İran'la savaş devam ederse İsrail ekonomisi daha önce görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kalacak.

Al Jazeera'ya göre uzman analizleri, İsrail ekonomisinin İran ile savaşın yüksek maliyetleri, büyüyen bütçe açığı ve ekonomik faaliyetlerdeki düşüş nedeniyle kırılgan bir durumda olduğunu ve savaş devam ederse benzeri görülmemiş bir mali krizle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. ️

Mevcut bilgilere göre, sadece İran ile doğrudan çatışmanın ilk iki gününde rejimin ekonomisine yaklaşık 5,5 milyar şekel (1,45 milyar dolara eşdeğer) yüklendi.

Savaş devam ederse, iki aydan kısa bir sürede ortaya çıkacak maliyetler, rejimin Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık iki yıllık savaş sırasındaki toplam savaş maliyetini, yani 250 milyar şekeli (67 milyar doları) aşabilir.

News ID 1928020

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