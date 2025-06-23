Hizbullah lideri: İran muzaffer olacak

Al Ahed'in haberine göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, ABD-İsrail'in İran saldırılarına tepki göstererek, "İran muzaffer olacak, zira haklı ve saldırıya uğradı" dedi.

Naim Kasım, "İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı birlik ve beraberlik içinde hareket eden millete sahip" ifadesini kullandı.

İran'da ülkeyi güçlü kılmaya çalışan cesur bir lider olduğunu belirten Naim Kasım, şunları kaydetti:

“Trump'ın İmam Hamanei’ye suikast tehdidi aşağılık bir eylemdir ve aynı zamanda Trump'ın zayıflığının bir kanıtıdır. İmam Hamanei’nin dünya Müslümanları nezdindeki itibarını bilmeyen Trump, bu tür tehditlerin tehlikeli sonuçlarının olabileceğinin farkında değil.”

Hizbullah lideri, "İran'a saldırmanın maliyeti çok yüksek olacak çünkü tüm bölge risk altında" diye konuştu.