Uluslararası heyet Öcalan'la görüşmek için Türkiye'de

Avrupa ülkelerinden 39 kişilik bir uluslararası heyet, PKK kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Türkiye'ye gitti. Görüşmenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ya da ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor.

DEM Parti, heyetin temaslarına İstanbul'daki DEM Parti il örgütünü ziyaretiyle başladığını duyurdu. Partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın heyet üyeleriyle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, görüşmede sürmekte olan barış sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldığı ve aynı zamanda bölgesel ve güncel gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi.

Uluslararası heyet de İngilizce ve Türkçe dillerinde ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Öcalan'ın serbest bırakılması istendi.