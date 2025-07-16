İran meclisi: ABD ile müzakereler için ön şartlar konulmalı

İran meclisi, ABD ile müzakerelerin ön koşullar yerine getirilmeden başlamaması gerektiğini belirten bir bildiri yayımladı.

İran Meclisi milletvekilleri, yayınladıkları analiz niteliğindeki bildiride 12 günlük savaş ve müzakere konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müzakereyi İran’ı aldatmak ve Siyonist rejimin ani askeri saldırılarını örtbas etmek için bir araç haline getirmişken, artık geçmişteki gibi müzakere edilemez. Bu nedenle, müzakereler için ön şartlar konulmalı ve bu şartlar tamamen gerçekleşmeden yeni bir müzakereye başlanmamalıdır."

