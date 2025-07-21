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21 Tem 2025 15:03

Bangladeş'te askeri uçak okula düştü (+Video)

Bangladeş'te askeri uçak okula düştü (+Video)

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri jetin, Dakka'daki bir okula düşmesi sonucu ölü ve yaralıları olduğu bildirildi.

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağı, başkent Dakka'da Uttara'daki Turag polis karakolunun altındaki Diabari bölgesinde bulunan Milestone Okulu binasına çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölü sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düşmesinin ardından büyük bir yangın çıktğı, çok sayıda yaralının vücudunda ciddi yanıkların oluştuğu görüldü.

News ID 1928844

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