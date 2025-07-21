Bangladeş'te askeri uçak okula düştü (+Video)

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağı, başkent Dakka'da Uttara'daki Turag polis karakolunun altındaki Diabari bölgesinde bulunan Milestone Okulu binasına çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölü sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın düşmesinin ardından büyük bir yangın çıktğı, çok sayıda yaralının vücudunda ciddi yanıkların oluştuğu görüldü.