ABD’de küçük uçak düştü: 4 ölü

19 Nisan Cumartesi günü ABD’nin Illinois eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak boş bir araziye düştü. Yaşanan kazada uçakta bulunan dört kişi de hayatını kaybetti.

Coles County Adli Tabibi Ed Schniers, hayatını kaybeden iki kişinin kadın, iki kişinin erkek olduğunu açıkladı. Ölen kişilerin ailelerine durumu bildirme aşamasında olunduğundan ölenlerin kimliklerine dair başka detay verilmedi.

Ulusal Ulaştırma Güvenli Kurulu’nun e-posta yoluyla yaptığı bilgilendirmeye göre, Cessna C180G tipi uçak yerel saatle 10.00 sıralarında Trilla yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre, uçak, elektrik hatlarına çarptı.

Vali JB Pritzker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın Coles County bölgesi için korkunç bir haber olduğunu belirterek durumu izlediklerini bildirdi.