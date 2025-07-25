Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de meydana gelen orman yangınları sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Afet ilanının ardından bölgelere nakdi yardım, geçici barınma ve sosyal destek hizmetleri hızla ulaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar başlattı.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Antalya, Sakarya, Eskişehir, Karabük, Bilecik, Bolu illerinde toplam 10 noktada orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü duyurdu.