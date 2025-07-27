Han Yunus'ta işgal güçlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var

Siyonist rejim medyasına göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çıkan çatışmada bir işgalci asker öldü, 9 asker de yaralandı.

Katar'ın El Cezire televizyonu, yaralılar arasında keşif birimi subayının da bulunduğunu bildirdi. Tüm yaralılar tedavi için işgal altındaki Filistin'deki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik olayının ayrıntıları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgaline karşı ABD tarafından desteklenen İsrail işgal güçlerine saldırılar düzenleyen Filistinli gruplar son günlerde operasyonlarına hız verdi.