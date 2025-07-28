Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes ilan edildi

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Enver, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

The Star gazetesine göre Enver, Taylandlı ve Kamboçyalı yetkililerin 4 Ağustos'ta Kamboçya'nın ev sahipliğinde Genel Sınır Komitesi (GBC) toplantısını düzenleyeceklerini duyurdu.

Kamboçya, Tayland ve Malezya Savunma ve Dışişleri Bakanlarının ateşkesin uygulanması için üçlü mekanizma geliştireceklerini kaydeden Enver, bunun "sürdürülebilir barış ve hesap verebilirliğin temelini oluşturacağını" söyledi.