ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşıyla İran’ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İngiliz mevkidaşı David Lammy ve Fransız mevkidası Jean-Noel Barrot ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmesinde, Gazze'deki insani krizi ve ateşkes çabalarını ele aldı. İki bakan, Rusya-Ukrayna konusunda da savaşın sonlandırılmasına yönelik taahhütlerinde mutabık kaldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile konuşmasında ise Rubio, İran nükleer programı konusunu görüştü.

Rubio ve Barrot, Gazze'de ateşkese ulaşma çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Sudan'daki çatışmaları da ele aldı.