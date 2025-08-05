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5 Ağu 2025 13:36

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşıyla İran’ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşıyla İran’ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda İran nükleer programını konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İngiliz mevkidaşı David Lammy ve Fransız mevkidası Jean-Noel Barrot ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmesinde, Gazze'deki insani krizi ve ateşkes çabalarını ele aldı. İki bakan, Rusya-Ukrayna konusunda da savaşın sonlandırılmasına yönelik taahhütlerinde mutabık kaldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile konuşmasında ise Rubio, İran nükleer programı konusunu görüştü.

Rubio ve Barrot, Gazze'de ateşkese ulaşma çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Sudan'daki çatışmaları da ele aldı.

News ID 1929218

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