Bakü- Tahran uçuşları yeniden başlıyor

Azerbaycan’ın ulusal hava yolu şirketi (AZAL) yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2025’ten itibaren Bakü- Tahran ve Tahran- Bakü arasında düzenli uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

AZAL’ın açıklamasında, Bakü- Tahran ve Tahran- Bakü uçuşlarının haftada dört kez, Cumartesi, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin uçuş ağını genişletme kapsamında, 3 Eylül 2025’ten itibaren Bakü- Tebriz ve Tebriz- Bakü arasında da direkt uçuşların başlatılacağı ifade edildi.