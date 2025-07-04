  1. Turizm
4 Tem 2025 09:31

İran hava sahası tüm uçuşlar için açıldı

İran hava sahası tüm uçuşlar için açıldı

Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanlarının yanı sıra ülkenin kuzey, doğu, batı ve güneyindeki havalimanları yeniden faaliyete geçerek uçuş hizmetleri vermeye hazır hale geldi.

Kurumlar arası koordinasyon ve havacılık sektörü paydaşlarının çok sayıda toplantısı sonucunda, Sivil Havacılık Teşkilatı Koordinasyon Komitesi'nin onayıyla ve ülkenin mevcut koşullarında yapılan detaylı güvenlik ve emniyet incelemeleri sonucunda, Mehrabad ve İmam Humeyni havalimanları ile ülkenin kuzey, doğu, batı ve güneyindeki havalimanları yeniden faaliyete geçirilerek uçuş hizmeti vermeye hazır hale getirilmiştir.

Açıklamaya göre ülkenin İsfahan ve Tebriz havalimanları hariç tüm havalimanlarından iç ve dış hat uçuşları gündüz 5-18 saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.

İran'da 12 günlük savaş nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilmişti.

News ID 1928411

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