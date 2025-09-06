Bakü-Tahran uçuşları bugün yeniden başlıyor

Azerbaycan’ın İran Büyükelçisi Ali Alizade, sosyal medya platformu X’te bugünden (Cumartesi) itibaren AZAL Havayolları’na ait Bakü-Tahran-Bakü uçuşları da yeniden başlayacağını duyurdu.

Alizade’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Birkaç yıl aradan sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanının talimatıyla, Azerbaycan Havayolları’nın Bakü–Tebriz–Bakü hattında ilk direkt uçuş gerçekleştirildi ve bu seferler başlangıçta haftada iki kez yapılacaktır.

Ayrıca, cumartesi gününden itibaren Bakü–Tahran–Bakü uçuşları da AZAL Havayolları tarafından yeniden başlatılacak.

Hayırlar ve bereketler getirsin. Tüm emeği geçenlere teşekkürler.”