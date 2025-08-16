  1. İran
16 Ağu 2025 11:45

İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı, Haşdi Şabi komutanı ile görüştü

İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, Irak’ın Diyala vilayetinde Haşdi Şabi komutanı Seyyid Ebu Talib Musavi ile Hüsrevi sınır kapısında bir araya gelerek ortak işbirliği, güvenlik tedbirleri ve Erbain ziyaretçilerine hizmet konularını görüştü.

General Guderzi, Kerbela ziyaretçilerinin güvenliği amacıyla gerçekleştirdiği bu görüşmede, iki ülke halkının dini bağlar ve kültürel paylaşımlar nedeniyle derin bir dostluk ve sevgi içinde olduğunu vurguladı.

Bu bağın en güçlü tezahürünün büyük Erbain yürüyüşü olduğunu belirten General Guderzi, Irak halkının Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaretçilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı İran adına teşekkür etti.

General Guderzi, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerin güvenliğine özel önem verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke sınır güçleri arasındaki işbirliği, dayanışma ve uyumun Erbain ziyaretçilerine hizmet ve güvenlik sağlama konularında gerekli altyapıyı daha da güçlendirdiği vurgulandı.

