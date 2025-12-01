Devrim Muhafızları Ordusu’ndan Siyonist İsrail’e sert uyarı

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Tuğgeneral Naini, "Düşmanın ne yeni bir hedefi ne de hatalarını tekrarlama kapasitesi var. Düşman yeni bir kötü eyleme başvurur veya herhangi bir saldırı başlatırsa, daha sert bir şekilde karışılık verilecek ve bunda asla şüphe yoktur” dedi.

İsrail rejiminin son savaşta "kesin bir yenilgi" aldığını anlatan Tuğgeneral Naini, Siyonist siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra ABD düşünce kuruluşlarının da buna itiraf ettiğini söyledi.

İranlı askeri komutan, Filistin direnişinin yürüttüğü Aksa Tufanı Harekatı'nın İsrail rejiminin "güvenlik prestijini yerle bir ettiğini" ifade ederek, işgal altındaki topraklarda yaşayanların yalnızca yüzde 13'ünün rejimin hedeflerine ulaşmada başarılı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran silahlı kuvvetlerinin şu anda en üst düzeyde olduğunu belirterek, "Yeteneklerimiz, son savaştan öncekinden çok daha fazla” diye konuştu.