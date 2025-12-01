Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 3–5 Aralık tarihleri arasında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Élysée Sarayı’nın duyurduğu programa göre Macron, hem başkent Pekin'de hem de Chengdu kentinde temaslarda bulunacak.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki “kapsamlı stratejik ortaklık” çerçevesinde ekonomi, ticaret, teknoloji ve uluslararası gündemdeki gelişmeler masaya yatırılacak.

Görüşmelerin, küresel ekonomik istikrar, tedarik zincirleri, inovasyon ve jeopolitik konular üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.