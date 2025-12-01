  1. Dünya
  2. Avrupa
1 Ara 2025 14:07

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 3-5 Aralık tarihleri ​​arasında Çin'i ziyaret edeceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 3–5 Aralık tarihleri arasında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Élysée Sarayı’nın duyurduğu programa göre Macron, hem başkent Pekin'de hem de Chengdu kentinde temaslarda bulunacak.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki “kapsamlı stratejik ortaklık” çerçevesinde ekonomi, ticaret, teknoloji ve uluslararası gündemdeki gelişmeler masaya yatırılacak.

Görüşmelerin, küresel ekonomik istikrar, tedarik zincirleri, inovasyon ve jeopolitik konular üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

News ID 1932599

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler