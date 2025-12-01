  1. Dünya
İsrail rejimi, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İşgalci rejimin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte, 9 artarak 70 bin 112'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail rejiminin saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 9 Filistinlinin naaşı ile 1 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 356 kişinin öldüğü, 909 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 616 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 112'ye ulaştığı, yaralıların sayısının 170 bin 986 olduğu aktarıldı.

