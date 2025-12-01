İran ve Japonya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki son gelişmeler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmenin başında Motegi’yi yeniden Japonya Dışişleri Bakanlığı görevine atanması nedeniyle tebrik ederek, önceki dönem tecrübeleri ve onun görev süresinde iki ülke arasında yürütülen yapıcı ilişkiler ışığında, yeni dönemde de yakın, yaratıcı ve etkili işbirliğinin devam etmesini temenni etti.

Bakan Erakçi, İran’ın nükleer programına ilişkin son süreçler ile ABD ve üç Avrupa ülkesinin tutum ve eylemlerine değinerek, “Diplomasiye dönmesi gereken taraf ABD’dir ve bunun için İran’ın güvenini kazanmak zorundadır.” ifadesini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanı ise Tokyo’nun Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesinde yapıcı bir rol üstlenme taahhüdünü vurgulayarak, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yönelik siyasi girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ve ülkesinin siyasi çözümleri desteklediğini belirtti.

İki bakan ayrıca, ikili işbirliğinin son durumu, konsolosluk meseleleri ve insani konuları değerlendirirken İran ve Japonya arasındaki geleneksel ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenli istişare ve temasların sürdürülmesinin önemini vurguladılar.