İsrail, Kuneytra kırsalında ihlallere devam ediyor

Suriye resmi haber ajansı SANA, 3 araçtan oluşan Siyonit asker birliğinin Sayda el-Hanut köyünün batı tarafında konuşlandırıldığını bildirdi. Bölge üzerinde keşif amaçlı bir insansız hava aracının da uçtuğu aktarıldı.

Söz konusu ihlallerin, Siyonist rejim güçlerinin Kuneytra’daki Burj noktasından, kuzey kırsalda yer alan Hamidiye noktasına iki tank taşımasıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi.

Pazar günü de bölgede ilerleyişini sürdüren İsrail güçleri, Kuneytra’nın kuzey ve güney kırsallarında iki kontrol noktası kurarak yoldan geçen sivillere yönelik "arama faaliyetleri" yürüttü.