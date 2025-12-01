İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Endonezya'ya Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya gönderdiği mesajda, Sumatra bölgesinde meydana gelen felaket nedeniyle taziyelerini iletti. Bu talihsiz sel ve heyelan olayları sonucunda çok sayıda Müslümanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Pezeşkiyan, Allah'ın izniyle bu doğal afetin etkilerinin en kısa sürede ortadan kalkmasını ve koşulların normale dönmesini umduğunu belirtti. Ayrıca, İran Hükümeti'nin etkilenen bölgelere yardım sağlamaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.