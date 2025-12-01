  1. Siyaset
1 Ara 2025 16:00

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Endonezya'ya Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Endonezya'ya Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mesajında ​​Endonezya hükümeti ve halkına, ülkede meydana gelen talihsiz sel ve heyelan felaketinden dolayı başsağlığı diledi ve İran'ın yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya gönderdiği mesajda, Sumatra bölgesinde meydana gelen felaket nedeniyle taziyelerini iletti. Bu talihsiz sel ve heyelan olayları sonucunda çok sayıda Müslümanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Pezeşkiyan, Allah'ın izniyle bu doğal afetin etkilerinin en kısa sürede ortadan kalkmasını ve koşulların normale dönmesini umduğunu belirtti. Ayrıca, İran Hükümeti'nin etkilenen bölgelere yardım sağlamaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

News ID 1932605
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler