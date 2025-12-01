Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi ile yarın görüşecek

Rus medyasına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın günün ikinci yarısında ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Kremlin’de kabul edeceğini açıkladı. Sözcü, Putin’in bu görüşmeye hazırlık kapsamında gün içinde birkaç kapalı toplantı gerçekleştireceğini aktardı.

Rusya’nın, ABD’nin sunduğu planlara ilişkin tutumunun ne olduğu sorulduğunda ise Peskov, “Sürecin başarılı olmasını istiyoruz ancak bunu megafon diplomasisiyle, medya üzerinden tartışarak yürütme niyetinde değiliz” değerlendirmesinde bulundu.