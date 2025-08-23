https://tr.mehrnews.com/news/1929688/ 23 Ağu 2025 09:32 News ID 1929688 Ekonomi Ekonomi 23 Ağu 2025 09:32 İran’da Türk Lirası’nın güncel fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 320 Tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 340 Tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1929688 کپی شد İlgili haberler İran’da güncel Türk Lirası fiyatı Türk Lirası kuru bugün ne kadar? İran’da güncel Türk Lirası fiyatı İran’da Türk Lirası’nın güncel değeri Ekler Türk Lirası İran Türkiye Ekonomi
yorumunuz