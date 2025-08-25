https://tr.mehrnews.com/news/1929726/ 25 Ağu 2025 08:28 News ID 1929726 Ekonomi Ekonomi 25 Ağu 2025 08:28 İran'da TL'nin güncel fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 300 Tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 360 Tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1929726 کپی شد İlgili haberler İran'da Türk Lirası kaç tümen? Pezeşkiyan'dan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti(+video) İran’da Türk Lirası’nın güncel fiyatı Türk Lirası kuru bugün ne kadar? İran’da güncel Türk Lirası fiyatı Ekler Türk Lirası Türkiye İran Ekonomi
