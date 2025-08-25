  1. Ekonomi
25 Ağu 2025 08:28

İran'da TL'nin güncel fiyatı

İran'da TL'nin güncel fiyatı

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 300 Tümen üzerinden işlem görüyor.

Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 360 Tümen seviyesinde kaydedilmişti.

News ID 1929726

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler