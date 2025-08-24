  1. Toplum
İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle ülke genelinde matem töreni yapıldı.

Bugün hicri kameri takvimle 30 Safer 1447, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Her sene olduğu gibi bu sene de İranlılar Hz. İmam Rıza (a.s) için siyahlara bürünerek gözyaşı döktü.

İranlılar masum imamlardan sekizincisi olan Hz. Rıza'nın şehit edilişini hatırlayarak matem tuttular.

Rezevi Horasan

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Doğu Azerbyacan

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Tahran

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Çaharmahal ve Bahtiyari

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Fars

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Kum

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Kirmanşah

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Gilan

İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

