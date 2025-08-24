İran İmam Rıza (a.s) için siyaha büründü

Bugün hicri kameri takvimle 30 Safer 1447, Ehl-i beytin 8'inci imamı, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle ülke genelinde matem töreni yapıldı.

Her sene olduğu gibi bu sene de İranlılar Hz. İmam Rıza (a.s) için siyahlara bürünerek gözyaşı döktü.

İranlılar masum imamlardan sekizincisi olan Hz. Rıza'nın şehit edilişini hatırlayarak matem tuttular.

Rezevi Horasan

Doğu Azerbyacan

Tahran

Çaharmahal ve Bahtiyari

Fars

Kum

Kirmanşah

Gilan