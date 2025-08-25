İran ve Irak dışişleri bakanları Cidde’de bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Cidde’ye yaptığı ziyarette, toplantı kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında Irak hükümeti ve halkına Erbain ziyaretçilerini layıkıyla ağırladıkları için teşekkür eden Erakçi bu büyük Şii merasiminin dünya Şiileri arasında birlik ve gücün bir sembolü olduğunu vurguladı.

İki bakan, Gazze’deki masum halkın temel ihtiyaçlara özellikle gıda, su ve ilacaerişimini engelleyen Siyonist rejimin suçlarını şiddetle kınayarak, İslam ve Arap ülkelerinin uygulamalı adımlar atarak Gazze’ye insani yardım ulaştırması, soykırımın durdurulması ve suçluların yargılanması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Taraflar, ikili ilişkileri gözden geçirip, siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğinin önemini vurgularken, ikili anlaşmaların tam ve etkili uygulanması, özellikle güvenlik mutabakatı ve Şelmeçe-Basra demiryolu projesinin tamamlanması konusunda da görüş birliği sağladı.