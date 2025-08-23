Zenginleştirme İran’ın meşru hakkıdır; Zora boyun eğmeyeceğiz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İran’ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkının, zenginleştirme dahil, meşru bir hak olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir zaman zora boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Rezai, NPT Antlaşması’nın 4. maddesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüzüğünün 2. maddesine atıfta bulunarak, İran’ın bu haklardan mahrum bırakılamayacağını belirtti.

Bazı Batılı yetkililerin, özellikle Amerikalıların, İran’ın nükleer zenginleştirme hakkı ile ilgili açıklamalarını sadece güç dili olarak nitelendiren Rezai, “İran geriye çekilse bile onlar düşmanlıktan vazgeçmez” dedi.

Fransa’nın son açıklamalarına işaret eden Rezai, Batılıların sadece nükleer programı sınırlamak istemediğini, aynı zamanda İran’ın füze ve bölgesel gücünü de kısıtlamayı hedeflediklerini söyledi.

Batı’nın, özellikle ABD’nin, güçlü bir İran’a tahammülü olmadığını ve nihai hedeflerinin İran Cumhuriyeti’ni çökertmek ve ülkeyi parçalamak olduğunu vurgulayan Rezai 12 günlük savaşta Batı’nın Netanyahu’nun arkasında durmasına rağmen başarılı olamadığını hatırlattı.

Sözcü, Batı’nın sorununun sadece İran olmadığını, asıl sorunun güçlü bir İran olduğunu belirterek, “Amaçları bölgede İsrail rejiminin güvenliğini garanti altına almak” diye kaydetti.

Yetkili, İran halkının bu planlara karşı dimdik ayakta olduğunu, ülke onuru, sınırları ve çıkarları için kararlılıkla savunma yaptıklarını ifade etti.

İslam ülkelerinin son toplantılarına da değinen Rezai, İstanbul’daki zirvede 57 İslam ülkesinin bir araya gelerek İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını kınadığını aktardı.