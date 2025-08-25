İran'dan İsrail’in Sana saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, siyonist rejimin dün Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği hava saldırısını sert bir şekilde kınadı.

Saldırılarda altyapı tesisleri ve kentin elektrik santralinin hedef alındığını belirten Bekayi hayatını kaybeden Yemenli siviller için taziye, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bakanlık sözcüsü, İsrail’in Yemen’in ekonomik ve sivil altyapısına havaalanları, limanlar, elektrik santralleri ve gıda depoları yönelik tekrar eden saldırılarını savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. Bekayi, bu saldırıların bölge ülkelerinin kalkınma ve refahına karşı açık bir düşmanlık göstergesi olduğunu vurguladı.

Yemen halkının Filistinlilere verdiği destekten övgüyle bahseden İranlı diplomat, Gazze’ye yönelik zorla dayatılan açlık ve devam eden soykırım karşısında İslam ülkelerinin derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Sözcü, Gazze ve Batı Şeria’da işlenen savaş suçlarıyla mücadele etmenin tüm devletlerin, özellikle de İslam ülkelerinin yasal ve ahlaki sorumluluğu olduğunu kaydetti.

İranlı diplomat ayrıca, Cidde’de yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısından bu konuda özel bir hassasiyet ve kararlı adımlar beklediklerini ifade etti.