25 Ağu 2025 11:18

İran ve Çin dışişleri yetkilileri telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Çin Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Ma Zhaoxu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Garipabadi görüşmede gelecek hafta yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi, nükleer konular ve müzakereler, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının uygulanması ve İran, Çin ve Rusya’nın ortak pozisyonları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede Ma Zhaoxu’nun, konuların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaptığı ve Çin’in bu konuda yapıcı rolünü sürdüreceğini ifade ettiği kaydedildi.
 

