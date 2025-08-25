Erkaçi Mısırlı mevkidaşı ile Gazze'yi görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı için Cidde'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ve Mısır Dışişleri Bakanları, Gazze Şeridi'ndeki acımasız kuşatmanın devam etmesi ve Siyonist rejimin saldırıları yoğunlaştırarak Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme yönündeki saldırgan planları nedeniyle yaşanan insani kriz başta olmak üzere, son ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca, İslam ülkelerinin soykırımı durdurmak ve bölgeye insani yardım girişini kolaylaştırmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguladılar.

Erakçi, Siyonist rejimin düşmanca eylemlerine karşı koymak için İslam ülkelerinin kolektif iş birliği kapasitelerinden yararlanmanın önemini vurgulayarak, "Müslüman ülkeler arasında, özellikle İsrail rejiminin yayılmacı politikaları olmak üzere, ortak tehditlere karşı dayanışma ve birlik özellikle önemlidir ve kolektif iş birliğini güçlendirmek ve bu soykırımcı rejime karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için tüm kapasitelerimizi kullanmalıyız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Mısırlı mevkidaşına üç Avrupa ülkesiyle yürütülen nükleer müzakerelerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İki bakan, krizlerin tırmanmasını önlemek ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla ikili ve çok taraflı düzeylerde, bölgesel ve uluslararası platformlarde istişarelerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladılar.