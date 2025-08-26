Tahran’dan Trump’ın İran’ın nükleer programı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ABD Başkanı Donald Trump’ın Ali Mutahhari’nin üç yıl önceki sözlerine atıfta bulunarak İran’ın nükleer programının barışçıl niteliğini sorgulamasına tepki gösterdi.

Bekayi, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Trump, ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırısını meşrulaştırma çabasında, kendi üst düzey istihbarat yetkilisinin 2025 Mart ayında Kongre’de verdiği “İran nükleer silah peşinde değil” yönündeki ifadesini görmezden geliyor; bunun yerine, 2022’de bir İranlı vatandaşın kişisel değerlendirmesine dayanıyor."

Sözcü, bu durumu “Trump’ın iddialarının gerçek değil, tamamen siyasi olduğunu” gösteren açık bir örnek olarak nitelendirdi.