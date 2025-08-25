İrlandalı müzik grubu Kneecap, İsrail'in soykırımına tepki gösterdi

Paris'in banliyölerinden Saint-Cloud'da düzenlenen rock müzik festivali Rock en Seine'de Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Kneecap grubu da sahne aldı.

AA'ya göre Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Kneecap grubu, performansı sırasında katılımcıların da desteğiyle "Özgür Filistin" sloganları attı.

Grubun solisti Liam O'Hannah, "Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Fransız hükümetinin İsrail politikasına da tepki gösteren grup, sahnedeki arka plana "Fransa hükümeti suç ortağı: İsrail ordusuna silah ticareti yapıyor ve bunu kolaylaştırıyor." yazılı mesajı yansıttı.