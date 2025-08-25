MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de ne konuştu?

Libya Ulusal Ordusu’nun yeni komutanı Saddam Hafter, göreve başlamasının ardından ilk görüşmesini Türk askeri heyetiyle yaptı.

Bingazi Limanı’nda demirli TCG Kınalıada savaş gemisinde gerçekleşen buluşmada, deniz güvenliği ve askeri iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Ayrıca teknik alanlarda tecrübe paylaşımı da gündeme geldi.

Saddam, Ankara donanmasının Libya'ya yaptığı ziyaretin bir parçası olarak Bingazi limanına demirleyen Türk savaş gemisi TCG Kınalıada'daki heyeti memnuniyetle karşıladı. LNA Genel Komutanlığı, görüşmelerin teknik ve askeri işbirliğine odaklandığını belirterek, ziyareti Libya ve Türk donanmaları arasındaki bağların “tarihi derinliğinin” kanıtı olarak nitelendirdi.

TCG Kınalıada, Bingazi Limanı'ndan ayrılırken Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda ve beraberindeki Libya Ulusal Ordusu Silahlı Kuvvetler personeli, Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı, Bingazi Başkonsolosumuz Serkan Kıramanlıoğlu ve Libya Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşemiz tarafından uğurlandı.

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ise Bingazi’de Libya Ulusal Ordusu’nun önceki komutanı Halife Hafter ile görüştü.

Bölgesel güvenlik, ortak çıkarlar ve ikili ilişkiler üzerine yapılan görüşme, Türkiye’nin Libya ile temaslarını sürdürme kararlılığını yansıttı.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin iki ülke arasındaki deniz kuvvetleri iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılığı yansıttığı belirtildi. Açıklamada, Türk ve Libya deniz kuvvetleri arasındaki "tarihi ilişkilerin", bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak şekilde derinleştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kyanak: Türkiye Gazetesi