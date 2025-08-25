İran Dışişleri Bakanı, Gazze için çözüm önerisini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Gazze Şieridi’nde devam eden fekakete değinen Erakçi, Gazze'de barışın sağlanması ve işgalci güçlerin Gazze'den tamamen çekilmesi için çözüm önerisini açıkladı.

İslam ülkelerine seslenen Erakçi, şunları kaydetti:

''Boykot ve koordineli uluslararası baskı da dahil olmak üzere tüm politik, ekonomik ve yasal araçların hareket geçirin.

Filistin'de savaş suçu ve soykırım işleyen veya parmağı olan herkesin mahkemelerde hesap vermesini takip etmeliyiz. Bugün ‘Büyük İsrail’ gibi saçma bir hayali besleyen Gazze'deki kardeşlerimizin katilleriyle tüm bağları derhal kesin. Hoşgörü yaklaşımı geçmişte işe yaramadığı ve gelecekte de yaramayacağı kanıtlanmıştır.

İşgal rejimini silahlandıran, onu uluslararası kınamadan koruyan ve adaleti veto eden devletleri suç ortaklığına da direnmeliyiz. Olar tarafsız olmaktan çok uzaklar.’’

‘’Gazze halkı anlamlı desteğimizi bekliyor’’

Erakçi, “Gazze bir acı yerinden çok daha fazlasıdır. Gazze direnişin sembolüdür, insan onurunun bombalarla küle çevrilemeyeceğinin bir hatırlatıcısıdır. Gazze halkı anlamlı desteğimizi bekliyor ve onların kararlılığı bizi sadece sözde değil, eylemde de kararlılıkla yanlarında durmaya çağırıyor.” dedi.

''Tüm halkları tarihin doğru tarafında durmaya çağırıyoruz''

Uluslararası topluma da seslenen Erakçi, ''Gazze trajedisi sadece Müslümanlarla ilgili değil. Küresel vicdanın bir sınavıdır. Bu nedenle, din veya coğrafya fark etmeksizin tüm halkları tarihin doğru tarafında durmaya çağırıyoruz. Tarih gecikmeyi affetmez. Gazze bekleyemez. Şimdi harekete zamanı’’ diye konuştu.