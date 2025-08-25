Komşularımız kardeşimizdir, birliği bozanlar düşmana hizmet eder

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Bakanlar Kurulu üyeleri Hükümet Haftası münasebeti ile bugün sabah İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada, ülke içi ve komşularla ilişkilerde birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan "Tüm gücümle inanıyorum ki biz ve halkımız, birbirimize kenetlenir ve akıl, bilim ve bilgiyle hareket edersek tüm sorunları çözebiliriz. Bizi düşman saldırılarına karşı koruyacak tek şey birlik ve bütünlüktür.Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve birbirimizle anlaşmazlık yaşamamayı kabul etmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca "Ülke içinde veya Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği bozacak her söz, aslında siyonist rejime ve ABD’ye hizmet etmektir. Komşularımız bizim kardeşlerimizdir; sınırlar coğrafi bir gerçektir, ancak dini, tarihî ve kültürel bağlarımız bizi birbirimize sıkı sıkıya bağlamıştır." ifadelerini kullandı.